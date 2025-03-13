Таксист бесплатно развозит жителей Актау в честь Рамадана

В социальных сетях распространяется видео, автор которого рассказал о таксисте, который дарит жителям Актау бесплатные поездки в честь священного месяца Рамадан, передает Lada.kz .

Фото: кадр видео

В социальных сетях активно обсуждают видео, на котором автовладелец из Актау бесплатно подвозит горожан в честь Рамадана.

Поступок водителя покорил сердца пользователей. Многие написали слова благодарности, пожелали здоровья и долгих лет жизни таксисту.

«Аллах будет доволен Вами, долгих лет жизни», «Хорошая работа, брат! Пусть твоё желание исполнится», - написали пользователи под видео.

Это не первый раз, когда добрые поступки водителей вызывают восхищение у местных жителей. Так, таксист из Актау на 9 Мая во время поездки спел своей пассажирке песни военных лет, что вызвало у женщины положительные эмоции.