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13.03.2025, 18:14

Установленный в центре города силомер возмутил жительницу Актау

Общество 0 1 831 Лиана Рязанцева

Жительницу Актау возмутил силомер, установленный возле монумента «Вечный огонь» в 7 микрорайоне. Несмотря на заявления властей о ликвидации подобных аппаратов, в центре города он остался незамеченным, сообщает Lada.kz.

Фото жительницы Актау
Фото жительницы Актау

В редакцию Lada.kz обратилась жительница Актау, которая выразила возмущение по поводу силомера, установленного прямо в центре города, у объекта культуры.

Проходила сегодня, 13 марта, мимо «Вечного огня» в 7 микрорайоне, заметила силомер. Ранее власти говорили, что проводят в городе их ликвидацию, чиновники даже предоставляли фотографии. Так вот, этот силомер стоял как вовремя этих «зачисток», так и после. Я почти каждый день это оживленное место прохожу – аттракцион никуда не девается. Он какой-то неприкосновенный, что ли?, - пожаловалась она.

Редакция обратилась в городскую администрацию с вопросом, как получилось, что, несмотря на объявленную ликвидацию этих аппаратов, силомер в 7 микрорайоне остался незамеченным.

В городском отделе предпринимательства и сельского хозяйства заявили, что проведут проверку и установят владельца аппарата.

В первую очередь необходимо установить владельца и предложить ему самостоятельно забрать имущество. Если владелец не отреагирует, то аппарат будет изъят и отправлен на штрафстоянку, - заявили в ведомстве.

Ранее в акимате областного центра рассказали, сколько силомеров уже убрали с улиц, и планируется ли проведение подобного рода мероприятий в ближайшее время.

 

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Комментарии

2 комментарий(ев)
Космос
Космос
На Ынтымаке ещё один спрятался, прямо напротив облакимата, тоже заберите.
14.03.2025, 04:31
fox1167
fox1167
"проведут проверку и установят владельца аппарата."------Теперь главное не выйти на самих себя
13.03.2025, 14:47
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