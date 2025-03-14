Отопление, водоснабжение и электроэнергия: плановые и аварийные отключения в Актау 14 марта

Информацию о плановых и аварийных отключениях электроэнергии, воды и отопления 14 марта предоставили в ГКП «АУЭС» и ГКП «Каспий жылу, су арнасы», передает Lada.kz.
Электроэнергия
В ГКП «АУЭС» сообщили, что сегодня, 14 марта, проведение плановых работ и отключение электроэнергии запланированы в микрорайоне Шыгыс-2.
С 09:00 до 12:30 часов планируется отключение электроэнергии в домах №№ 30-76, 121-139, 141-151, 153, 155, 157, 159, 161, 163, 165, 167, 169.
С 13:30 до 17:30 часов электроэнергию отключат в жилых домах №№ 181, 184, 172, 162, 164, 166, 168, 185, 189, 197, 152, 154, 156, 158.
Водоснабжение
По информации ГКП «Каспий жылу, су арнасы», сегодня, 14 марта, аварийные ремонтные работы по водоснабжению будут проводиться по следующим адресам:
Отопление
В ГКП «Каспий жылу, су арнасы» сообщили, что в настоящее время проводятся аварийные ремонтные работы в микрорайоне Шыгыс-2.
В случае отключения электроэнергии жители Актау могут обратиться по номеру телефону: +7 (7292) 57-12-08.
Оперативно-диспетчерская служба ГКП «Каспий жылу, су арнасы»: +7 (7292) 60-53-18 и 60-53-16.
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