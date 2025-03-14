Отопление, водоснабжение и электроэнергия: плановые и аварийные отключения в Актау 14 марта

Информацию о плановых и аварийных отключениях электроэнергии, воды и отопления 14 марта предоставили в ГКП «АУЭС» и ГКП «Каспий жылу, су арнасы», передает Lada.kz .

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Электроэнергия

В ГКП «АУЭС» сообщили, что сегодня, 14 марта, проведение плановых работ и отключение электроэнергии запланированы в микрорайоне Шыгыс-2.

С 09:00 до 12:30 часов планируется отключение электроэнергии в домах №№ 30-76, 121-139, 141-151, 153, 155, 157, 159, 161, 163, 165, 167, 169.

С 13:30 до 17:30 часов электроэнергию отключат в жилых домах №№ 181, 184, 172, 162, 164, 166, 168, 185, 189, 197, 152, 154, 156, 158.

Водоснабжение

По информации ГКП «Каспий жылу, су арнасы», сегодня, 14 марта, аварийные ремонтные работы по водоснабжению будут проводиться по следующим адресам:

временно будет прекращена подача питьевой и технической воды в 9, 10, 11, 11А, 12, 13, 14, 15, 23, 24 микрорайонах, а также в 16 микрорайоне (дома №№ 36, 36/1, 36/2, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 73) и в 17 микрорайоне (дома №№ 1, 21);

19 микрорайон, питьевой воды не будет в жилых домах №№ 23, 23/1, 23/2;

14 микрорайон, отключат техническую воду в торговом центре «Астана»;

18 микрорайон, без технической воды временно останутся жители домов №№ 5, 7, 8, 16, 17, 19 в 20 микрорайоне и дома в 18 микрорайоне.

Отопление

В ГКП «Каспий жылу, су арнасы» сообщили, что в настоящее время проводятся аварийные ремонтные работы в микрорайоне Шыгыс-2.

В случае отключения электроэнергии жители Актау могут обратиться по номеру телефону: +7 (7292) 57-12-08.

Оперативно-диспетчерская служба ГКП «Каспий жылу, су арнасы»: +7 (7292) 60-53-18 и 60-53-16.