Ученые бьют тревогу: обмеление Каспия грозит разрушительными последствиями

Неутешительные прогнозы, полученные в ходе исследования международной группой ученых, включая представителей Института гидробиологии и экологии и Центральноазиатского института экологических исследований (Казахстан), показывают, что даже умеренное снижение уровня Каспийского моря на 5-10 метров приведет к катастрофическим последствиям для местного биоразнообразия и жителей, сообщает savethecaspiansea.com.

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Каспийское море обеспечивает существование более 300 видов эндемичных беспозвоночных и 76 эндемичных видов рыб. В случае снижения уровня воды на 5 и 10 метров площадь размножения каспийского тюленя, который уже находится под угрозой исчезновения, сократится на 81% соответственно. Популяции осетровых рыб, численность которых за последние 50 лет уже сократилась на 90%, могут потерять еще 25-45% своих мелководных мест обитания. Обрушение экосистемы моря также угрожает международно значимым природным территориям, включая нерестилища рыб и места остановки мигрирующих птиц.

Негативное воздействие снижения уровня воды затронет более 80% экосистем и экологически значимых зон в регионе. Сокращение осадков усугубит существующий дефицит воды, а последствия для инфраструктуры, экономики и местных жителей будут серьезными. Река Волга - ключевой торговый маршрут региона - может стать непроходимой, что нарушит цепочки поставок миллионов тонн грузов в год. В Актау уже возникли проблемы с опреснением воды из-за падения уровня моря.

В ответ на усугубляющийся кризис международные экологические организации объединились в глобальное движение «Save the Caspian Sea», основанную экологическим юристом Вадимом Ни. Движение выступает за международное сотрудничество, а также за корпоративную подотчетность и прозрачность.

В феврале 2025 года в Астане в рамках кампании был проведен круглый стол с участием ученых, активистов, представителей СМИ и государственных органов. Также в Министерство энергетики РК было направлено письмо с запросом на предоставление экологической информации по соглашениям о разделе продукции и совместным предприятиям.

«Каспийское море исчезает на наших глазах, и последствия этого крайне серьезны. Это не только экологический кризис, но и гуманитарная, и экономическая катастрофы. Современные исследования Каспийского моря подтверждают то, о чем мы говорили с момента запуска нашего движения: для решения этих проблем необходим комплексный подход, а также пристальное международное внимание и сотрудничество. Прогнозы ученых показывают, что Центральная Азия уже к 2028 году столкнется с хронической нехваткой воды. Для Казахстана потеря 20% Каспийского моря может нанести непредсказуемый ущерб растущему населению», — заявил Вадим Ни, основатель движения «Save the Caspian Sea».

Кризис Каспийского моря напоминает экологическую катастрофу Аральского моря, когда деградация окружающей среды привела к тяжелым последствиям для здоровья людей. Токсичная пыль с высохшего дна Каспийского моря может вызвать респираторные заболевания у миллионов людей. Береговая линия может отступить на 89 километров (средний оценочный показатель), вынуждая прибрежные поселения Казахстана и России переселяться в глубь страны. Рыболовы окажутся на грани экономического краха из-за исчезновения нерестилищ рыб, а альтернативные источники дохода, такие как аквакультура и экотуризм, исчезнут.

Движение «Save the Caspian Sea» призывает промышленные компании, работающие в Каспийском море, к немедленному обеспечению прозрачности в экологической экспертизе, ужесточению регулирования промышленного загрязнения и скоординированному ответу на проблему снижения уровня воды.

Казахстан является единственной прикаспийской страной с самой большой береговой линией, и без института по изучению этого моря. Между тем Президент страны Касым-Жомарт Токаев поручил его создать еще в ноябре 2022 года. В январе 2024-го организация юридически появилась, однако фактически работать так и не начала, в связи с тем, что «наверху» решили передать институт с баланса Министерства водных ресурсов и ирригации на баланс министерства экологии и природных ресурсов.

