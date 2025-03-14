Невыносимый гул: жители одного из домов в Актау пожаловались на шум

В редакцию Lada.kz обратились жители дома №30 в 14 микрорайоне. По их словам, уже вторую неделю в их квартирах слышен непрерывный гул, который не дает покоя жильцам ни днем, ни ночью. Причиной шума во всём доме оказался дефект на теплосети, сообщили в ГКП «Каспий жылу, су арнасы».

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Жители дома №30 в 14 микрорайоне сообщили, что с 7 марта в их квартирах круглосуточно слышен гул. По их словам, этот невыносимый звук мешает им спать и спокойно жить.

Гул не прекращается, шумит днем и ночью. От этого уже болит голова, он слышен во всех квартирах, — жалуются жители.

Специалисты тщательно проверили подвал, однако никаких порывов там не обнаружили.

В КСК нам сообщили, что шум идет от трубопровода, который находится на балансе ГКП «КЖСА». Мы обратились к диспетчеру «КЖСА», но там нас даже слушать не стали, — рассказывают жители дома.

Редакция Lada.kz обратилась за разъяснением в ГКП «КЖСА», где объяснили причину возникновения шума.