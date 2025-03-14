Невыносимый гул: жители одного из домов в Актау пожаловались на шум

В редакцию Lada.kz обратились жители дома №30 в 14 микрорайоне. По их словам, уже вторую неделю в их квартирах слышен непрерывный гул, который не дает покоя жильцам ни днем, ни ночью. Причиной шума во всём доме оказался дефект на теплосети, сообщили в ГКП «Каспий жылу, су арнасы».
Жители дома №30 в 14 микрорайоне сообщили, что с 7 марта в их квартирах круглосуточно слышен гул. По их словам, этот невыносимый звук мешает им спать и спокойно жить.
Гул не прекращается, шумит днем и ночью. От этого уже болит голова, он слышен во всех квартирах, — жалуются жители.
Специалисты тщательно проверили подвал, однако никаких порывов там не обнаружили.
В КСК нам сообщили, что шум идет от трубопровода, который находится на балансе ГКП «КЖСА». Мы обратились к диспетчеру «КЖСА», но там нас даже слушать не стали, — рассказывают жители дома.
Редакция Lada.kz обратилась за разъяснением в ГКП «КЖСА», где объяснили причину возникновения шума.
Согласно заявке КСК ТОО «Қызыл Коға-Нурдаулет», между домом №30 в 14 микрорайоне и тепловым колодцем возле Дома малютки выявлен дефект на теплосети. Возможно, место порыва находится под входной группой коммерческого помещения. Ремонтные работы будут проведены в кратчайшие сроки, — заверили в ГКП «КЖСА».
Комментарии0 комментарий(ев)