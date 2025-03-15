Где в Мангистау находятся пункты приема пострадавшего населения?

Мангистауская область – в лидерах по количеству пунктов приема пострадавшего населения (ПППН). В основном ПППН расположены в образовательных учреждениях, передает Lada.kz .

Карта Актау. 2Gis

В стране подготовили 3 952 ПППН, сообщает inbusiness.kz. Данные пункты предназначены для сбора, регистрации, временного размещения пострадавшего населения, обеспечения их предметами первой необходимости (вода, питание, продовольствие), оказания медицинской помощи, посадки на транспорт и эвакуации в безопасные зоны или районы.

«По инициативе МЧС для информирования населения, а также оперативного составления наиболее оптимального маршрута к ПППН проделана работа по их размещению на платформе «2ГИС» и «Яндекс карты» на картах городов областного и республиканского значения», - пояснил глава МЧС.

Наибольшее количество пунктов или 545 находится в Алматы, 423 - в Жамбылской, 407 - в Алматинской и 332 - в Мангистауской областях.

«Карты населенных пунктов приложения «2ГИС» имеется только в городах республиканского и областного значения. Работа по размещению эвакуационных пунктов на картах населенных пунктов продолжается», - добавил Чингис Аринов.

Если ознакомиться с ПППН, отмеченными на карте Актау в 2Gis, то можно отметить, почти все они находятся в детских дошкольных учреждениях или школах.