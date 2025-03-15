Полиция предупреждает пожилых мангистаусцев

Полицейские напоминают пожилым мангистаусцам о необходимости сохранения бдительности при разговорах с незнакомцами и обращении с личными данными, передает lada.kz .

Мошенничество. Иллюстративное фото

С развитием цифровых технологий мошенники придумывают новые способы обмана, наиболее уязвимыми являются люди старшего поколения. В полиции напоминают элементарные правила, которые помогут избежать участи пострадавшего от мошеннических действий.

Не доверяйте незнакомцам

Мошенники могут звонить под видом сотрудников банков, правоохранительных органов, налоговых служб и других официальных учреждений. Даже если они называют ваше имя и адрес, это не подтверждает их подлинность. Эти данные могут быть легко получены через открытые источники в интернете.

Осторожно с личной информацией

Пожилым людям важно понимать, что никому нельзя сообщать свои персональные данные, включая номер банковской карты, срок её действия, CVV-код, кодовое слово и информацию о состоянии счёта. Мошенники могут использовать эту информацию для обмана и хищения средств.

Никаких данных по телефону

Банковские сотрудники или операторы колл-центров никогда не запросят ваши личные данные по телефону. Это важное правило, которое следует запомнить.



Проверьте информацию

Если что-то вызывает сомнения, лучше перезвонить в банк или обратиться в другую официальную организацию по контактам, которые можно найти на их официальных сайтах или в документах.

Профилактика с родственниками

Молодые родственники должны активно помогать пожилым людям в вопросах безопасности. Поговорите с ними о современных способах мошенничества и напоминайте о важности безопасности в финансовых вопросах.