Полиция предупреждает пожилых мангистаусцев

Полицейские напоминают пожилым мангистаусцам о необходимости сохранения бдительности при разговорах с незнакомцами и обращении с личными данными, передает lada.kz.
С развитием цифровых технологий мошенники придумывают новые способы обмана, наиболее уязвимыми являются люди старшего поколения. В полиции напоминают элементарные правила, которые помогут избежать участи пострадавшего от мошеннических действий.
Не доверяйте незнакомцам
Мошенники могут звонить под видом сотрудников банков, правоохранительных органов, налоговых служб и других официальных учреждений. Даже если они называют ваше имя и адрес, это не подтверждает их подлинность. Эти данные могут быть легко получены через открытые источники в интернете.
Осторожно с личной информацией
Пожилым людям важно понимать, что никому нельзя сообщать свои персональные данные, включая номер банковской карты, срок её действия, CVV-код, кодовое слово и информацию о состоянии счёта. Мошенники могут использовать эту информацию для обмана и хищения средств.
Никаких данных по телефону
Банковские сотрудники или операторы колл-центров никогда не запросят ваши личные данные по телефону. Это важное правило, которое следует запомнить.
Проверьте информацию
Если что-то вызывает сомнения, лучше перезвонить в банк или обратиться в другую официальную организацию по контактам, которые можно найти на их официальных сайтах или в документах.
Профилактика с родственниками
Молодые родственники должны активно помогать пожилым людям в вопросах безопасности. Поговорите с ними о современных способах мошенничества и напоминайте о важности безопасности в финансовых вопросах.
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