Популярны во время поста. Сколько стоят финики в Актау

Финики. Фото: freepik.com

Финики – обязательное угощение, неизменный символ священного месяца, передает Kazinform. Цены на них в Казахстане зависят от сорта, качества и места продажи. В среднем упаковка весом 500-600 граммов стоит 600 -1300 тенге, а эксклюзивные сорта - от 3000 тенге за килограмм и выше.

В Актау упаковка фиников стоит 800 -1000 тенге, королевские на развес – 5800-7000 тенге за килограмм. Самые дорогие в Кызылорде – 1900 тенге за полкило продукта, а самые дешевые обнаружены в Жезказгане и Караганде - 400 и 450 тенге соответственно.

Иллюстрация: Kazinform

Финики в шоколаде также пользуются популярностью. В большинстве регионов 100 граммов стоят от 1900 тенге, а большие композиции - от 5900 до 12000 тенге.