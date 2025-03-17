«Летник» строят под окнами жителей Актау: появился эскиз объекта

В распоряжении жильцов четырехэтажки, которые выступают против строительства летней площадки для кафе, оказался эскизный проект объекта, сообщает Lada.kz .

Фото жителей дома №73 во 2 микрорайоне

Через одного из строителей жильцам дома №73 во 2 микрорайоне удалось увидеть и заснять эскизный проект заведения, который будет продолжением кафе «Randevu».

Исходя из проекта у четырехэтажки действительно будет построено увеселительное заведение. Кафе будет прилегать впритык к окнам жилого дома, территория будет огорожена.

Это просто ужас – под балконом летнее кафе, которое будет работать до двух часов ночи. Мы согласия не давали!, - восклицают люди.

Жильцы наняли адвоката, которая направила запросы во все уполномоченные органы. Результаты людям озвучат до 9 апреля.

Пока мы ждем, стройка продолжается, - негодуют жители.

Завтра, 17 марта, жильцы намерены с коллективной жалобой пойти в городскую администрацию.

Lada.kz ожидает официального комментария от местной администрации.

Напомним, жильцы дома №73 во 2 микрорайоне уже ранее обращались в редакцию касательно создавшейся ситуации. Тогда в акимате сообщили, что собственником участка не оформлены необходимые разрешительные документы. Подчеркивалось, что без эскизного проекта невозможно определить, будет ли затронуто общее имущество жильцов дома.