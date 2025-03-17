Отопление, водоснабжение и электроэнергия: плановые и аварийные отключения в Актау 17 марта

Информацию о плановых и аварийных отключениях электроэнергии, воды и отопления 17 марта предоставили в ГКП «АУЭС» и ГКП «Каспий жылу, су арнасы», передает Lada.kz .

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Электроэнергия

В ГКП «АУЭС» сообщили, что сегодня, 17 марта, с 13:30 до 17:30 часов проведение плановых работ и отключение электроэнергии запланировано в микрорайоне «Шыгыс-2».

Водоснабжение

По информации ГКП «Каспий жылу, су арнасы», сегодня, 17 марта, аварийные ремонтные работы по водоснабжению будут проводиться в 3 микрорайоне. Временно будет прекращена подача питьевой воды в домах №№72, 71, 120, 28, 29, 30, 31, 122, 121, а также в зданиях управления здравохранения и церкви «Возрождение».

В Telegram-чате акимата Мангистауской области жители 26 микрорайона жалуются на отключение питьевой и технической воды.

Отопление

В ГКП «Каспий жылу, су арнасы» сообщили, что в настоящее время проводятся аварийные ремонтные работы в 12, 22 микрорайонах.

В случае отключения электроэнергии жители Актау могут обратиться по номеру телефону: +7 (7292) 57-12-08.

Оперативно-диспетчерская служба ГКП «Каспий жылу, су арнасы»: +7 (7292) 60-53-18 и 60-53-16.