На концерты в честь Наурыза смогут пройти не все жители Актау – правда или фейк?

Жительница Актау выразила недовольство, заявив, что 22 марта она с семьей не сможет попасть на площадь набережной для посещения праздничного концерта, так как вход перекроют турникетом. По её словам, пропускать будут только тех, кто заранее прошёл регистрацию. Редакция Lada.kz обратилась в городскую администрацию, чтобы выяснить, будет ли вход на концерт осуществляться только по билетам.

Фото из архива Lada.kz

Жительница Актау выразила своё недовольство в социальной сети. Она написала, что 22 марта не сможет прийти на площадь с детьми и родителями, так как вход будет перекрыт турникетом.

Пускать будут только тех, кто прошёл регистрацию, а на сегодняшний день она уже закрыта. Получается, нам всем вход запрещён из-за этого рекорда Гиннесса! Верните нам наш праздник и нашу набережную 22 марта!, - возмутилась горожанка.

Редакция Lada.kz обратилась в городскую администрацию, чтобы выяснить, действительно ли для просмотра концертной программы жителям Актау необходимо было пройти регистрацию.

В акимате Актау заявили, что никаких ограничений на посещение праздничных концертов не будет.

Турникеты будут установлены только во время проведения фестиваля «Kazakh Record», который пройдёт с 09:00 до 10:30 часов. После этого вход для всех жителей города будет открыт, - пояснили в акимате Актау.

Напомним, в субботу, 22 марта, на набережной Актау пройдет фестиваль «Kazakh Record», который познакомит мир с национальной одеждой и традициями казахского народа. Таким образом, жители Мангистауской области планируют войти в Книгу рекордов Гиннесса.

Программу празднования Наурыза можно посмотреть здесь.

Ранее в Актауском городском акимате рассказали, будет ли проезд в общественном транспорте бесплатным для населения в честь весеннего праздника.