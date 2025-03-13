Наурыз мейрамы: будет ли проезд в автобусах бесплатным для жителей Актау?

В Актауском городском акимате рассказали, будет ли проезд в общественном транспорте бесплатным для населения в честь праздника Наурыз, сообщает Lada.kz .

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Корреспондент Lada.kz узнал в городской администрации, будет ли бесплатным в честь праздника проезд в автобусах для жителей Актау.

В акимате сообщили, что дарить безвозмездные поездки в этом году не планируют.

Ранее местные власти нередко в честь той или иной праздничной даты делали проезд в общественном транспорте бесплатным для горожан.

Напомним, в преддверии Наурыза на набережной областного центра пройдет фестиваль «Амал келді, жыл келді».

Кроме того, в честь празднования предвестника Наурыза – Амала – до историко-культурного центра «Отпан-тау» из Актау и Жанаозена запустят автобусы.