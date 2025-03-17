Глава административного суда в Актау проведёт приём граждан

Председатель специализированного суда по административным правонарушениям Актау проведет личный прием граждан. Встреча с населением состоится 19 марта. Об этом Lada.kz сообщили в пресс-службе Мангистауского областного суда.

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В специализированном суде по административным правонарушениям Актау пройдет День открытых дверей.

Председатель суда Иниятулла Досетов проведёт личный приём граждан.

В ходе встречи он даст разъяснения по многочисленным вопросам, возникающим в административном судопроизводстве, - говорится в сообщении суда.

Мероприятие пройдет 19 марта с 16:00 до 17:00 часов в здании суда в 24 микрорайоне.

Для справки

По открытым данным, Иниятулла Досетов 23 января 2025 года был назначен председателем специализированного суда по административным правонарушениям Актау.

В 2019 году работал председателем специализированного межрайонного суда по уголовным делам Мангистауской области.