Ярмарка вакансий пройдет в Актау

Жителей областного центра приглашают принять участие в ярмарке вакансий «Рабочие места». Об этом сообщает пресс-служба Актауского городского акимата, передает Lada.kz .

Фото с сайта vecher.kz

В рамках Года рабочих профессий 18 марта в Актау состоится ярмарка вакансий «Рабочие места».

На мероприятии будут представлены вакансии, которые имеются в регионе. Выпускники учебных заведений и безработные граждане смогут оставить свои резюме и побеседовать с представителями компаний, а также обменяться полезными контактами и, возможно, найти работу по душе.

Мероприятие пройдет в здании филиала Актауского городского центра карьеры, здание №24 в 29 микрорайоне. Начало в 10:00 часов, - сообщает акимат Актау.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Актау пройдет сольный концерт La Campanella солистки симфонического оркестра Айжан Турусбаевой. Подробнее по ссылке.