Жильцы ЖК «Caspian Coast» в Актау четвертый день выживают без газа

В редакцию Lada.kz обратились жильцы ЖК «Caspian Coast», расположенного в 7А микрорайоне. По их словам, уже четыре дня в квартирах отсутствуют газ и отопление, из-за чего они не могут даже приготовить еду. Корреспондент редакции выяснял причину произошедшего.

Фото: Pixabay

Жильцы ЖК «Caspian Coast» сообщили, что с прошлой пятницы, 14 марта, в их квартирах нет газа.

Весь жилой комплекс зависит от газа: котельная установлена в одном доме, и от неё отапливаются ещё три дома. Нам сказали, что причиной отключения стало повреждение магистрального газопровода в 7 микрорайоне возле дома №24, который снабжает наш ЖК. Хорошо, что сейчас на улице тепло и в квартирах не так холодно без отопления. Но мы элементарно не можем приготовить еду. У многих из нас есть дети, которых нужно кормить, - жалуются они.

По словам людей, они уже обращались в Актауский городской акимат и в мангистауский филиал газораспределительного комплекса «АО «QazaqGaz Aimaq», однако проблема до сих пор не решена.

Нам ответили, что устранить неисправности должен подрядчик, который повредил газопровод. Но он тоже не торопится выполнять ремонт. Все знают о нашей проблеме, но никто ничего не делает. В результате страдают все жильцы жилого комплекса, - возмущаются они.

Редакции удалось переговорить с исполняющим обязанности главного инженера мангистауского производственного филиала АО «QazaqGaz Aimaq» Али Юсоповым.

Он рассказал, что данный газопровод находится в частных руках, на балансе ТОО «Джомолунгма», и был поврежден индивидуальным предпринимателем при проведении земляных работ.

Проще говоря, газопровод находится на балансе ТОО, а «QazaqGaz Aimaq» занимается подачей газа через него. В данной ситуации решить проблему может только владелец газопровода. Он обязан провести ремонтно-восстановительные работы, а также испытания. И только после этого мы сможем подключить газ, - сообщил Али Юсупов.

По словам Али Юсупова, владелец газопровода по закону обязан заключить договор с газораспределяющей компанией. Кроме того, у ТОО «Джомолунгма» истек срок договора по техническому обслуживаю.

Мы готовы оказать содействие, как только владелец газопровода проведет ремонтно-восстановительные работы и испытания, а также заключит договор по техническому обслуживаю, - заключил Али Юсупов.

Завтра будет пятый день, как жильцы «Caspian Coast» живут без газа.