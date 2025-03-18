Отопление, водоснабжение и электроэнергия: плановые и аварийные отключения в Актау 18 марта

Информацию о плановых и аварийных отключениях электроэнергии, воды и отопления 18 марта предоставили в ГКП «АУЭС» и ГКП «Каспий жылу, су арнасы», передает Lada.kz .

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Электроэнергия

В ГКП «АУЭС» сообщили, что сегодня, 18 марта, проведение плановых работ и отключение электроэнергии запланировано в 23 и 24 микрорайонах.

С 09:30 до 13:30 будет ограничена подача электроэнергии в 23 микрорайоне.

С 13:30 до 17:30 часов электроэнергии не будет в 24 микрорайоне в жилых массивах "Арай" и "Арман", а также в некоторых коммерческих объектах.

Водоснабжение

По информации ГКП «Каспий жылу, су арнасы», сегодня, 18 марта, аварийные ремонтные работы по водоснабжению будут проводиться по следующим адресам:

- 26 микрорайон, отключат питьевую воду в домах №№ 42, 43, 44, 45, 46;

- 14 микрорайон, отключат техническую воду в домах №№ 21, 22, 23, 24, 25;

- 12 микрорайон, отключат техническую воду в доме № 35;

- без питьевой воды останутся жители жилого массива «Коктем», 26, 27, 28, 28А, 29, Толқын-1,2 микрорайонов;

- 3 микрорайон, отключат питьевую воду в домах №№ 32, 32А, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46.

Отопление

В ГКП «Каспий жылу, су арнасы» сообщили, что в настоящее время не проводятся аварийные ремонтные работы.

В случае отключения электроэнергии жители Актау могут обратиться по номеру телефону: +7 (7292) 57-12-08.

Оперативно-диспетчерская служба ГКП «Каспий жылу, су арнасы»: +7 (7292) 60-53-18 и 60-53-16.