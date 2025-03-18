Ревизия запасов стабфонда в Мангистау обнаружила значительные недостачи от заявленных объемов картофеля

В стабфонде Мангистауской области обнаружилось в сто раз меньше картофеля, чем было заявлено, передает Lada.kz .

Картофель. Фото автора

В Правительстве состоялось совещания по вопросам стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары, в ходе которого озвучили реальные запасы в стабфондах страны. Вице-министр сельского хозяйства Ербол Тасжуреков сообщил, что, по данным местных исполнительных органов, на 12 марта остатки картофеля, законтрактованных СПК для стабфондов, составляют 41,3 тысячи тонны, однако ревизия в отдельных регионах выявила значительное несовпадение заявленных объемов с фактическими запасами картофеля.

В Мангистауской области из заявленных СПК Более 2,5 тысяч тонн фактически подтвердились только 25 тонн, в Атырауской области заявлено 394 тонны, подтверждены 110 тонн, в Западно-Казахстанской области из заявленных СПК более 2,3 тысяч тонн подтвердились более 1,3 тысячи тонны.

На основании выявленных нарушений вице-премьер объявил выговор заместителям акимов областей, которые не смогли организовать надлежащий контроль за запасами картофеля.

В настоящее время в Казахстан осуществляются активные поставки импортного картофеля по доступным ценам из Пакистана и Китая.

По представленным Министерством торговли и интеграции данным, наибольший рост цен с начала года зафиксирован на картофель (+19,3%), капусту (+23,2%) и говядину (+9%). В то же время отмечается снижение цен на рис (-3,4%), яйца (-2,1%) и муку (-0,3%).