Лжеполицейский в Мангистау: мужчину наказали за ношение формы сотрудника правопорядка

Жителя Жанаозена наказали за незаконное использование формы сотрудника полиции, передает Lada.kz. со ссылкой на пресс-службу Жанаозенского городского суда.
Дело рассмотрели в Жанаозенском городском суде. Судебным заседанием было установлено, что 7 февраля 2025 года, примерно в 17:00 часов, по дороге Жанаозен-Кендерли мужчина снимал на видео рекламу в форме сотрудника органов внутренних дел. Это деяние квалифицируется Кодексом об административных правонарушениях РК как незаконное ношение (использование) одежды со знаками различия и (или) символикой военной формы, а также форменной одежды и специального обмундирования (ч.1 ст. 675).
Санкция указанной статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере 5 месячных расчетных показателей с конфискацией одежды со знаками различия и символикой военной формы, а также форменной одежды и специального обмундирования.
«Постановлением суда О. признан виновным в совершении правонарушения по ч.1 ст.675 КоАП, и ему назначено наказание в виде выплаты штрафа размером 19 660 тенге», - сообщили в пресс-службе Жанаозенского городского суда.
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