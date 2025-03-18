Лжеполицейский в Мангистау: мужчину наказали за ношение формы сотрудника правопорядка

Сотрудник полиции. Иллюстративное фото: primeminister.kz

Дело рассмотрели в Жанаозенском городском суде. Судебным заседанием было установлено, что 7 февраля 2025 года, примерно в 17:00 часов, по дороге Жанаозен-Кендерли мужчина снимал на видео рекламу в форме сотрудника органов внутренних дел. Это деяние квалифицируется Кодексом об административных правонарушениях РК как незаконное ношение (использование) одежды со знаками различия и (или) символикой военной формы, а также форменной одежды и специального обмундирования (ч.1 ст. 675).

Санкция указанной статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере 5 месячных расчетных показателей с конфискацией одежды со знаками различия и символикой военной формы, а также форменной одежды и специального обмундирования.