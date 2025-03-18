На помощь соседям: Мангистауские спасатели отправились в Атыраускую область

Сотрудники ДЧС отправились в Атыраускую область для оказания помощи при проведении аварийно-спасательных и неотложных работ, передает Lada.kz.
Как сообщили в департаменте по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области, в связи с усложнением паводковой ситуации в Атырауской области туда 18 марта выехала оперативная группа в составе 55 человек со специальным оборудованием и спецтехникой.
Начальник ДЧС Атырауской области Нурлан Жанабаев в ходе совещания оперативного штаба по вопросам подготовки к паводкам заявил, что все силовые структуры и специализированная техника готовы к борьбе, передает azh.kz.
«Для возможной ликвидации паводка в Атырауской области мобилизованы 1660 человек, 283 единицы техники, 269 мотопомп и 39 плавсредств. Также подготовлены 48,5 тонны ГСМ, 1453 тонны инертных материалов и 866 300 мешков с песком. Для временного размещения пострадавших организовано 200 пунктов вместимостью 29 000 человек. Уточняется список населенных пунктов, подверженных риску подтопления, и назначены ответственные сотрудники. Они обследуют местность и проводят мониторинг паводковой ситуации», - отметил Нурлан Жанабаев.
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