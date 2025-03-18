На помощь соседям: Мангистауские спасатели отправились в Атыраускую область

Сотрудники ДЧС отправились в Атыраускую область для оказания помощи при проведении аварийно-спасательных и неотложных работ, передает Lada.kz .

Большая вода. Иллюстративное фото: Акорда

Как сообщили в департаменте по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области, в связи с усложнением паводковой ситуации в Атырауской области туда 18 марта выехала оперативная группа в составе 55 человек со специальным оборудованием и спецтехникой.

Начальник ДЧС Атырауской области Нурлан Жанабаев в ходе совещания оперативного штаба по вопросам подготовки к паводкам заявил, что все силовые структуры и специализированная техника готовы к борьбе, передает azh.kz.