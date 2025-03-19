Мангистау – один из регионов с высокой младенческой смертностью

Названы регионы-лидеры Казахстана по материнской и младенческой смертности, и Мангистауская область в антилидерах. Об этом стало известно из опубликованного Министерством национальной экономики РК Проекта Концепции региональной политики Казахстана на 2025–2030, передает Lada.kz .

Мать и дитя. Фото: pixabay.com

В документе отмечен дисбаланс регионов по качеству предоставляемых медицинских услуг, что отражается в показателях смертности и средней продолжительности жизни.

В Западном и Южном макрорегионах уровень младенческой смертности значительно превышает среднереспубликанский уровень (8,5 случаев на 1000 родившихся в среднем за 2019-2023 годах).

«Наихудшие показатели отмечаются в Кызылординской (10,1 случаев), Мангистауской (9,5 случаев) и Туркестанской (9,5 случаев) областях. Уровень материнской смертности также высок в Центрально-Восточном и Северном макрорегионах, в частности в Абай, Акмолинской и Восточно-Казахстанской», - говорится в Проекте.

Средний показатель по Казахстану за 2019-2023 годы составляет 24,7 случая на 100 тысяч живорожденных, в то время как в области Улытау – 64,3 случая, Атырауской - 48,7 и в Костанайской - 43 случая.