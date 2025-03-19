«Катера-камикадзе» и беспилотники: на Каспии прошли учения ВМС РК

В акватории Каспийского моря прошло учение Военно-морских сил Казахстана с практическими стрельбами и отражениями атак беспилотников, передает Lada.kz .

Учения. Фото: ЦОК МО

Руководил учениями генерал-майор Серик Бурамбаев, а наблюдал - первый замминистра обороны, начальник Генштаба Вооруженных сил РК генерал-лейтенант Султан Камалетдинов, сообщает центр общественных коммуникаций.

Трехэтапное командно-штабное учение включало развертывание пунктов приема мобилизационных ресурсов, практическое траление рекомендованных путей, вход и выход кораблей из морского порта Актау, охрану и оборону пунктов базирования и других стратегически важных объектов морской экономической деятельности. Также был осуществлен досмотр «подозрительного» судна и оказана помощь «аварийному» кораблю.

В рамках учений прошли практические стрельбы по морским минам, надводным и воздушным целям. Были выполнены задачи по отражению различными средствами атак «катеров-камикадзе», беспилотных летательных аппаратов и средств воздушного нападения.

Командно-штабные учения способствовали совершенствованию механизмов межведомственного взаимодействия.