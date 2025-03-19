В Мангистау поддержали челлендж «День национальной одежды»

В рамках декады «Наурызнама» сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области поддержали челлендж «День национальной одежды» и приняли эстафету от своих коллег. Видеоролик с участием марширующих в спецформе, а позже танцующих в красивых национальных нарядах девушках, набирает популярность в сети, сообщает Lada.kz по информации департамента по чрезвычайным ситуациям региона.

стоп-кадр из видео

Основная цель инициативы — популяризация национальной культуры и создание праздничного настроения. Участницы челленджа продемонстрировали изысканные костюмы, украшенные традиционными казахскими узорами, тем самым подчеркнув атмосферу Наурыза.

В рамках челленджа военнослужащие-женщины бригады морской пехоты также провели мероприятие, направленное на популяризацию национальной одежды и казахского танца. В этот день на берегу Каспийского моря девушки исполнили национальные танцы, облачившись из военной формы в красивые национальные платья и камзолы.

Напомним, в этом году мангистаусцы планируют поставить мировой рекорд по количеству людей в национальной одежде. Стать частью исторического момента может любой желающий старше 16 лет. В субботу, 22 марта, на набережной Актау пройдет фестиваль «Kazakh Record», который познакомит мир с национальной одеждой и традициями казахского народа. Таким образом, жители Мангистауской области планируют войти в Книгу рекордов Гиннесса.