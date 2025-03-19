Отопление, водоснабжение и электроэнергия: плановые и аварийные отключения в Актау 19 марта

Информацию о плановых и аварийных отключениях электроэнергии, воды и отопления 19 марта предоставили в ГКП «АУЭС» и ГКП «Каспий жылу, су арнасы», передает Lada.kz .

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Электроэнергия

В ГКП «АУЭС» сообщили, что сегодня, 19 марта, проведение плановых работ и отключение электроэнергии не запланировано, за исключением аварийных ситуаций.

Водоснабжение

По информации ГКП «Каспий жылу, су арнасы», сегодня, 19 марта, аварийные ремонтные работы по водоснабжению будут проводиться по следующим адресам:

- 30 микрорайон, отключат питьевую воду в домах №№ 166, 167, 168, 169, 181, 183, 183/1;

- 29 микрорайон, отключат питьевую воду в домах №№ 20, 30.

В Telegram-чате акимата Мангистауской области жители города жалуются на отключение питьевой, технической и горячей воды в 5, 28, 30 микрорайонах.

Отопление

В ГКП «Каспий жылу, су арнасы» сообщили, что в настоящее время не проводятся аварийные ремонтные работы.

В Telegram-чате акимата Мангистауской области жители дома №7 12 микрорайона жалуются на отсутствие отопления.

В случае отключения электроэнергии жители Актау могут обратиться по номеру телефону: +7 (7292) 57-12-08.

Оперативно-диспетчерская служба ГКП «Каспий жылу, су арнасы»: +7 (7292) 60-53-18 и 60-53-16.