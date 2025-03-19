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19.03.2025, 13:09

В Актау планируют ежедневный полив дорог

Общество 0 2 781 Наталья Вронская

В областном центре начались работы по поливу и очистке дорог, сообщает Lada.kz по информации акимата города.

фото акимата Актау
фото акимата Актау

Согласно договору на обслуживание центральных автомобильных дорог Актау, в городе начались весенние работы по поливу и очистке дорог.

В работе задействованы три единицы спецтехники и около десяти сотрудников. В результате сегодня на центральные автомобильные дороги было израсходовано 30 м³ воды.

Отмечается, что полив автомобильных дорог в городе будет проводиться ежедневно с 06:00 до 08:00 при благоприятных погодных условиях.

Вместе с тем в Актау и регионе в целом стартовала республиканская акция «Таза Лайк». Работы по очистке и благоустройству проводятся на постоянной основе, жители Мангистау приглашают присоединиться к субботникам.

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Комментарии

3 комментарий(ев)
444
444
И немаловажный вопрос "За чей счёт сей банкет ? "
19.03.2025, 21:25
Банкир
Банкир
Душман, это же какое раздолье для распила!!! Контроля - ноль, результат - ноль. Бабло в кармане
19.03.2025, 18:54
Dushman
Dushman
Просим разъяснить ситуацию, связанную с поливом дорог в Актау. В условиях хронической нехватки воды нам официально запрещено поливать даже деревья, однако сейчас наблюдается полив дорожного покрытия. Возникает вопрос: изменилась ли ситуация с водоснабжением города? Был ли проведен запуск дополнительных мощностей на МАЭК, или же используются альтернативные источники воды? Просим предоставить разъяснения и пояснить, на каком основании осуществляется полив дорог в условиях водного дефицита.
19.03.2025, 09:13
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