В Актау планируют ежедневный полив дорог

В областном центре начались работы по поливу и очистке дорог, сообщает Lada.kz по информации акимата города.

фото акимата Актау

Согласно договору на обслуживание центральных автомобильных дорог Актау, в городе начались весенние работы по поливу и очистке дорог.

В работе задействованы три единицы спецтехники и около десяти сотрудников. В результате сегодня на центральные автомобильные дороги было израсходовано 30 м³ воды.

Отмечается, что полив автомобильных дорог в городе будет проводиться ежедневно с 06:00 до 08:00 при благоприятных погодных условиях.

Вместе с тем в Актау и регионе в целом стартовала республиканская акция «Таза Лайк». Работы по очистке и благоустройству проводятся на постоянной основе, жители Мангистау приглашают присоединиться к субботникам.