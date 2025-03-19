Почему в последнее время часто болит голова, ответила невролог из Актау

Врач-невролог клиники «Sofie Medgrouop» Маргарита Марченко рассказала корреспонденту Lada.kz о возможных причинах и методах лечения затяжных головных болей, на которые жалуются в последнее время жители Актау.

фото с сайта gas-kvas.com

По словам Маргариты Владимировны, универсальной причины головной боли для всех быть не может. Невролог перечисляет возможные факторы недомогания:

- ОРВИ и другие инфекционные заболевания;

- Метеочувствительность (хотя научных доказательств влияния погоды на здоровье нет);

- Недостаток сна;

- Низкая физическая активность;

- Стресс;

- Курение;

- Обострение хронических заболеваний (артериальная гипертензия, сердечная недостаточность, заболевания легких);

- Загрязнение окружающей среды (в т.ч. рост концентрации углекислого газа из-за большого количества автомобилей).

«Для снижения частоты и интенсивности головной боли важно: соблюдать режим сна (7–8 часов), пить достаточное количество воды, контролировать артериальное давление, меньше злоупотреблять курением и алкоголем. Если головная боль носит непривычный характер, сопровождается другими симптомами или не проходит длительное время — лучше обратиться к врачу (терапевту, неврологу) для исключения серьезных причин», - сказала доктор Маргарита Марченко.

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