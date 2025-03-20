В Актау планируют благоустроить территорию от Солдатского пляжа до здания «Дискай»

Проектно-сметная документация по благоустройству участка от Солдатского пляжа до здания «Дискай» обойдётся бюджету в сумму, превышающую 7 миллионов тенге. Конкурс на сайте государственных закупок Республики Казахстан провел Актауский городской отдел строительства, передает Lada.kz .

Фото из архива Lada.kz

На сайте государственных закупок Республики Казахстан сообщается, что Актауский городской отдел строительства объявил тендер на услуги по разработке проектно-сметной документации в рамках благоустройства территории от Солдатского пляжа до здания «Дискай».

Приём заявок на участие в конкурсе стартовал 28 февраля и завершился 7 марта.

Наименование – разработка ПСД по объекту «Благоустройство пляжа от солдатского пляжа до здания «Дискай». Плановая сумма – 7 642 857.28 тенге, - указано в технической спецификации к конкурсу.

Как следует из размещенной информации, победителем конкурса стала шымкентская компания ТОО «Купол».

Согласно технической спецификации, проектная организация должна по выполненной ПСД обеспечить прохождение государственной экспертизы с получением положительного заключения.

Договор считается исполненным в полном объеме после получения положительного заключения государственной экспертизы, - отмечается в документе.

Ранее чиновники сообщили, что готовят проект реконструкции набережной Актау. Искусственных пальм там уже не предусмотрено. Госслужащие просили учесть, что это планируется в будущем.

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