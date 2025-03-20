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20.03.2025, 09:09

В Актау планируют благоустроить территорию от Солдатского пляжа до здания «Дискай»

Общество 0 2 610 Лиана Рязанцева

Проектно-сметная документация по благоустройству участка от Солдатского пляжа до здания «Дискай» обойдётся бюджету в сумму, превышающую 7 миллионов тенге. Конкурс на сайте государственных закупок Республики Казахстан провел Актауский городской отдел строительства, передает Lada.kz.

 

Фото из архива Lada.kz
Фото из архива Lada.kz

На сайте государственных закупок Республики Казахстан сообщается, что Актауский городской отдел строительства объявил тендер на услуги по разработке проектно-сметной документации в рамках благоустройства территории от Солдатского пляжа до здания «Дискай».

Приём заявок на участие в конкурсе стартовал 28 февраля и завершился 7 марта.

Наименование – разработка ПСД по объекту «Благоустройство пляжа от солдатского пляжа до здания «Дискай». Плановая сумма – 7 642 857.28 тенге, - указано в технической спецификации к конкурсу.

Как следует из размещенной информации, победителем конкурса стала шымкентская компания ТОО «Купол».

Согласно технической спецификации, проектная организация должна по выполненной ПСД обеспечить прохождение государственной экспертизы с получением положительного заключения.

 Договор считается исполненным в полном объеме после получения положительного заключения государственной экспертизы, - отмечается в документе.

Ранее чиновники сообщили, что готовят проект реконструкции набережной Актау. Искусственных пальм там уже не предусмотрено. Госслужащие просили учесть, что это планируется в будущем. 

В акимате Мангистауской области рассказали Lada.kz о том, как в регионе будут развивать туризм в период с 2025 по 2027 год.

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Комментарии

3 комментарий(ев)
Галина63
Галина63
Ничего не будет. Несколько лет назад показывали уже проект красивый. мы его пол дня сидели рассматривали и мечтали. Красивый был проект. Даже больше смотреть не стану, чтобы не расстраиваться. Купаемся в камнях и тине и дальше так будем купаться.
20.03.2025, 07:14
Toryn
Toryn
А в проекте учтено что море уходит? Там как раз участок с глиностной почвой... а еще ил и скопление водорослей....
20.03.2025, 06:39
Банкир
Банкир
Опять только планы.
20.03.2025, 05:51
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