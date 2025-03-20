В Актау планируют благоустроить территорию от Солдатского пляжа до здания «Дискай»

Проектно-сметная документация по благоустройству участка от Солдатского пляжа до здания «Дискай» обойдётся бюджету в сумму, превышающую 7 миллионов тенге. Конкурс на сайте государственных закупок Республики Казахстан провел Актауский городской отдел строительства, передает Lada.kz.
На сайте государственных закупок Республики Казахстан сообщается, что Актауский городской отдел строительства объявил тендер на услуги по разработке проектно-сметной документации в рамках благоустройства территории от Солдатского пляжа до здания «Дискай».
Приём заявок на участие в конкурсе стартовал 28 февраля и завершился 7 марта.
Наименование – разработка ПСД по объекту «Благоустройство пляжа от солдатского пляжа до здания «Дискай». Плановая сумма – 7 642 857.28 тенге, - указано в технической спецификации к конкурсу.
Как следует из размещенной информации, победителем конкурса стала шымкентская компания ТОО «Купол».
Согласно технической спецификации, проектная организация должна по выполненной ПСД обеспечить прохождение государственной экспертизы с получением положительного заключения.
Договор считается исполненным в полном объеме после получения положительного заключения государственной экспертизы, - отмечается в документе.
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