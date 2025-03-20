Отопление, водоснабжение и электроэнергия: плановые и аварийные отключения в Актау 20 марта

Информацию о плановых и аварийных отключениях электроэнергии, воды и отопления 20 марта предоставили в ГКП «АУЭС» и ГКП «Каспий жылу, су арнасы», передает Lada.kz .

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Электроэнергия

В ГКП «АУЭС» сообщили, что сегодня, 20 марта, проведение плановых работ и отключение электроэнергии не запланировано, за исключением аварийных ситуаций.

Частичное отключение электроэнергии в 32Б и 32В микрорайонах. Бригада взяла в работу, - заявили в ГКП «АУЭС».

Водоснабжение

По информации ГКП «Каспий жылу, су арнасы», сегодня, 20 марта, аварийные ремонтные работы по водоснабжению будут проводиться по следующим адресам:

8 микрорайон, отключат питьевую воду в домах №№14-21;

без питьевой воды останутся жители 7, 14, 15 микрорайонов;

9 микрорайон, не будет технической воды в доме №22;

17 микрорайон, отключат техническую воду в домах №№77, 78, 79.

Отопление

В ГКП «Каспий жылу, су арнасы» сообщили, что в настоящее время проводятся аварийные ремонтные работы в 15 микрорайоне.

В Telegram-чате акимата Мангистауской области жильцы дома №17/2 в 19 микрорайоне и дома №8 в 8 микрорайоне жалуются на отсутствие отопления.

В случае отключения электроэнергии жители Актау могут обратиться по номеру телефону: +7 (7292) 57-12-08.

Оперативно-диспетчерская служба ГКП «Каспий жылу, су арнасы»: +7 (7292) 60-53-18 и 60-53-16.