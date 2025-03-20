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20.03.2025, 11:44

Пожар в бывшем здании «Мангистау медиа»: сколько выделено на техобследование

Общество 0 917 Алия Шарипова

Актауский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) намерен провести работы по техническому обследованию бывшего здания редакции «Мангистау медиа» в 3 микрорайоне, сгоревшем в результате пожара в 2022 году. Стала известна сумма, которую выделили на мероприятия, передает Lada.kz.

Фото: Lada.kz
Фото: Lada.kz

По данным сайта государственных закупок РК, Актауский городской отдел ЖКХ с 12 по 14 марта текущего года провел конкурс на определение подрядчика, который займется техническим обследованием здания №70 в 3 микрорайоне.

На эти цели из бюджета предусмотрели 178 571,00 тенге.

Победителем тендера стало ТОО «Batys Stroy Engineering» (Уральск, ЗКО).

Цель обследования – определение технического состояния несущих, ограждающих конструкций, наружных и внутренних инженерных сетей, кровли здания. Вид обследования – комплексное специализированное обследование с определением фактического технического состояния здания и его элементов для установления состава и объемов работ реконструкции объекта, - сказано в технической спецификации конкурса.

Компании предстоит дать заключение, выводы и рекомендации по результатам обследования объекта с рекомендациями по его дальнейшей эксплуатации.

Планируемый срок выполнения работ – не более 15 календарных дней со дня подписания договора.

Напомним, в декабре 2022 года в бывшем здании редакции «Мангистау Медиа», расположенном в 3 микрорайоне, случился крупный пожар. В результате происшествия никто не пострадал.

В марте текущего года жители Актау выразили обеспокоенность состоянием объекта, который, по их мнению, может обвалиться и пострадают люди. Кроме того, здание стало пристанищем неизвестных, распивающих в нем алкогольные напитки. В акимате областного центра на обращение горожан ответили, что проведут технический осмотр здания, после чего решат его дальнейшую судьбу.

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