С 1 апреля в Мангистау стартует приём документов в первый класс

Приём документов для зачисления детей в первый класс общеобразовательных школ региона начинается с 1 апреля. Об этом сообщает управление образования Мангистауской области, передает Lada.kz.
По данным ведомства, в этом году прием заявлений в первый класс начнется 1 апреля и продлится до 31 августа 2025 года.
В соответствии с Законом РК «Об образовании» в 1 класс по заявлению родителей принимаются дети с шести лет. Документы можно подать через сайт egov.kz и в бумажном варианте с 1 апреля по 31 августа, - говорится в сообщении управления.
Перечень необходимых документов:
Иностранцы должны предоставить в школу документы о праве на постоянное проживание в Республике Казахстан и о регистрации по месту жительства. Заявления принимаются с понедельника по пятницу, за исключением выходных и праздничных дней, - отметили в ведомстве.
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