С 1 апреля в Мангистау стартует приём документов в первый класс

Приём документов для зачисления детей в первый класс общеобразовательных школ региона начинается с 1 апреля. Об этом сообщает управление образования Мангистауской области, передает Lada.kz .

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По данным ведомства, в этом году прием заявлений в первый класс начнется 1 апреля и продлится до 31 августа 2025 года.

В соответствии с Законом РК «Об образовании» в 1 класс по заявлению родителей принимаются дети с шести лет. Документы можно подать через сайт egov.kz и в бумажном варианте с 1 апреля по 31 августа, - говорится в сообщении управления.

Перечень необходимых документов:

заявление родителя или законного представителя;

справка о состоянии здоровья по форме №065-у и паспорт здоровья ребенка по форме № 052-2/у;

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