Жителей Актау приглашают на воскресник

Жителей Актау приглашают принять участие в уборке набережной после празднования Наурыз мейрамы. Об этом сообщили в неправительственном учреждении «Эко Мангистау», передает Lada.kz .

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В «Эко Мангистау» отметили, что после массового празднования Наурыз мейрамы набережная будет нуждаться в уборке. По этим причинам горожан призвали оказать поддержку дворникам и принять участие в воскреснике.

Приглашаем всех неравнодушных 23 марта в 09:00 часов на акцию по уборке городской набережной в 15 микрорайоне, в районе амфитеатра. Окажем помощь коммунальным службам вместе с акиматом Актау. С собой берём хорошее настроение и желание помочь! Одеваемся по погоде. В этот день ожидается +9..+11 градусов Цельсия, лёгкий дождик, который, тем не менее, обещает обойти стороной, - говорится в сообщении.

Организация предоставит всем участникам мероприятия мешки и перчатки.

Давайте вместе сохраним красоту нашего города! Присоединяйтесь и зовите друзей. «Таза Қазақстан» – не просто акция, а образ жизни!, - обратились в НПУ «Эко Мангистау».

Ранее жильцы дома №14 в 16 микрорайоне объединились для проведения субботника. Инициатива исходила от самих горожан, решивших привести в порядок территорию вокруг дома после продолжительных осадков, обрушившихся на город.