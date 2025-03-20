Как будут работать кассы КЖСА и МАЭКа в праздничные дни

Кассы ГКП «Каспий жылу, су арнасы» (КЖСА) и ТОО «МАЭК» будут работать в штатном режиме. Об этом сообщает пресс-служба предприятия, передает Lada.kz .

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В ГКП «Каспий жылу, су арнасы» сообщили, что Центр обслуживания потребителей в 10 микрорайоне, несмотря на праздничные выходные, будет работать в штатном режиме.

Кассы ГКП «КЖСА» и ТОО «МАЭК» 24 и 25 марта будут работать. Оплата и показания принимаются по 26 марта включительно, - сообщили в компании.

Часы работы касс: с 08:30 до 17:30 часов.

Адрес: Центр обслуживания потребителей, дом №1 в 10 микрорайоне.