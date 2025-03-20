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20.03.2025, 16:47

Аэропорт Актау вошел в состав СЭЗ «Морпорт»

Общество 0 1 395 Лиана Рязанцева

Аэропорт Актау включили в состав специальной экономической зоны «Морпорт Актау». Об этом сообщает пресс-служба акима Мангистауской области, передает Lada.kz.

Фото из архива
Фото из архива

Постановлением правительства Республики Казахстан от 14 марта 2025 года внесены изменения и дополнения в деятельность некоторых специальных экономических зон страны. Согласно этому документу, аэропорт Актау вошел в состав СЭЗ «Морпорт Актау».

Специальная экономическая зона расположена на территории Мангистауской области, в частности, на территории Актау, Мунайлинского, Каракиянского и Тупкараганского районов.

СЭЗ создана в целях ускоренного развития региона для активизации вхождения экономики республики в систему мировых хозяйственных связей, создания высокоэффективных, в том числе высокотехнологичных и конкурентоспособных производств, освоения выпуска новых видов продукции, привлечения инвестиций, совершенствования правовых норм рыночных отношений, внедрения современных методов управления и хозяйствования, развития мультимодальных хабов, транспорта и логистики, повышения туристского потенциала региона и развития высокоэффективной, конкурентоспособной туристской инфраструктуры, способной обеспечить и удовлетворить потребности прибывающих казахстанских и зарубежных туристов, а также решения социальных проблем, - сообщает пресс-служба главы региона.

Отмечается, что до конца 2027 года будут проведены масштабные работы по модернизации аэропорта. На первом этапе проекта будет проведен капитальный ремонт взлетно-посадочной полосы и перрона, модернизирован существующий терминал и построен новый VIP-терминал. На втором этапе будет запущен мультимодальный транзитный узел – новый логистический центр, оснащенный второй взлетно-посадочной полосой и таможенными складами.

В рамках проекта планируется создать 720 новых рабочих мест.  Кроме того, пассажиропоток увеличится до 2,5 миллиона человек в год. Объем грузов, проходящих через аэропорт, увеличится с нынешних трех тысяч тонн до 100 тысяч тонн. С экономической точки зрения ожидается, что показатель внутреннего регионального продукта Мангистауской области вырастет на 12 процентов и достигнет трех триллионов тенге. После полной реализации проекта планируется, что количество внутренних и международных туристов, проходящих через международный аэропорт Актау, достигнет 600 тысяч человек в год, отметили в пресс-службе акима Мангистауской области.

Ранее сообщаось, что на сайте «Открытые НПА» 13 февраля появился проект документа с наименованием «О некоторых вопросах специальных экономических зон». Разработан проект министерством промышленности и строительства Казахстана. Обсуждение проекта длилось до 28 февраля 2025 года. 

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Комментарии

2 комментарий(ев)
Око
Око
Теперь в Аэропорту закроют СВХ? В Морпорту тоже СВХ нет...
20.03.2025, 12:45
Око
Око
Теперь в Аэропорту закроют СВХ? В Морпорту тоже СВХ нет...
20.03.2025, 12:45
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