Полиция Мангистау перешла на усиленный режим работы

В преддверии праздников в целях обеспечения общественного порядка в Мангистауской области в усиленном режиме несут службу более 1500 стражей порядка. Об этом Lada.kz сообщили в пресс-службе департамента полиции региона.

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По данным ведомства, в канун праздника Наурыз полиция и военнослужащие Национальной гвардии РК перешли на усиленный режим работы.

С 21 по 25 марта полиция Мангистауской области перешла на усиленный вариант несения службы. Более 1500 сотрудников полиции и сотрудников Национальной гвардии будут обеспечивать высокий уровень безопасности, - сообщили правоохранители.

Напомним, в субботу, 22 марта, на набережной Актау пройдет фестиваль «Kazakh Record», который познакомит мир с национальной одеждой и традициями казахского народа. Таким образом, жители Мангистауской области планируют войти в Книгу рекордов Гиннесса.

Программу празднования Наурыза можно посмотреть здесь.