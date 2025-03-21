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21.03.2025, 16:26

Наркопритон в Актау: полиция ответила на обвинения в бездействии

Общество 0 2 084 Наталья Вронская

В департаменте полиции Мангистауской области отреагировали на жалобу жильцов дома с наркопритоном, утверждающих, что правоохранители не исполняют свои обязанности по обеспечению правопорядка в полной мере, сообщает Lada.kz.

Иллюстративное фото с сайта dzen.ru
Иллюстративное фото с сайта dzen.ru

В ведомстве опровергли информацию людей о том, что полицейские не предпринимают никаких действий по ликвидации наркопритона в доме №7, расположенном в 4 микрорайоне.

Информация, опубликованная в прессе о том, что полицией длительное время не принимались меры в отношении организатора наркопритона, является недостоверной. Сотрудники департамента полиции незамедлительно принимают все необходимые меры по всем обращениям граждан и резонансным публикациям в СМИ. По ранее поступивщему обращению жителей сотрудники полиции задержали и привлекли к уголовной ответственности по части 2 статьи 296 УК РК (за незаконные приобретение и хранение наркотических средств) жильца квартиры, где, по сообщениям граждан, располагался наркопритон, - заверили в ведомстве. 

В департаменте полиции Мангистауской области напомнили о действующих номерах телефонов горячей линии: +7 (7292) 47-50-15, 42-15-70 или 102. Кроме того, по части оборота наркотиков круглосуточно работает Telegram-бот «Stop Synthetic Mangystau», куда каждый житель региона может присылать анонимные обращения, прикрепив фото- и видеоматериалы.

Напомним, ранее в редакцию Lada.kz обратились жильцы дома №7 в 4 микрорайоне. По их словам, в одной из квартир был организован наркопритон, угрожающий безопасности людей.

Для справки

Часть вышеуказанной статьи предусматривает наказание в виде штрафа до 160 МРП (629 120 тенге) либо исправительные работы в том же размере, либо привлечение к общественным работам на срок до 160 часов, либо арест на срок до 40 суток.

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