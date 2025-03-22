Lada.kz поздравляет жителей Мангистау с праздником Наурыз

Вот и распахнул свои двери Наурыз мейрамы, Lada.kz поздравляет всех жителей Мангистау!

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Наурыз является одним из самых значимых праздников, так как издавна считается началом Нового года.

Пусть в ваш дом придут благополучие, радость и гармония. Желаем здоровья и исполнения самых заветных желаний! Пусть этот весенний праздник подарит вам новые силы, вдохновение и радостные события. Добра, достатка и мира в каждом мгновении! Пусть обновление природы вдохновляет на добрые дела, а каждый новый день будет полон света и тепла. Желаем любви и семейного уюта! Пусть в вашей жизни будет больше искренних улыбок и счастливых моментов. Мира, добра и благополучия!

В Наурыз постарайтесь встретиться со всеми родственниками, ведь это так важно!