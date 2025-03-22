Позор у памятника Шевченко: смотровая площадка в Актау рассыпается

На спуске от памятника Тарасу Шевченко в 5А микрорайоне расположена буквально разрушенная смотровая площадка. Что планируют предпринять чиновники, выяснил корреспондент Lada.kz.
Объект, который занимает вполне приличную территорию, невразчный, хотя отсюда открывается вид на набережную и сам Каспий.
Пластиковые сиденья уже давно пришли в негодность.
Все рассыпается на глазах, пластиковые сиденья почти все сломаны. Восстанавливать никто не собирается, - пожаловалось жительница Елена.
Какие работы по восстановлению планируется провести, корреспондент Lada.kz узнавал в городской администрации.
В Актауском городском отделе жилищно-коммунального хозяйства заверили, что в связи с указанными обстоятельствами будет дано поручение подрядной организации.
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