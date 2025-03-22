18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
502.83
545.37
5.95
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
22.03.2025, 11:24

Позор у памятника Шевченко: смотровая площадка в Актау рассыпается

Общество 0 4 362 Сергей Кораблев

 На спуске от памятника Тарасу Шевченко в 5А микрорайоне расположена буквально разрушенная смотровая площадка. Что планируют предпринять чиновники, выяснил корреспондент Lada.kz.

Фото автора
Фото автора

Объект, который занимает вполне приличную территорию, невразчный, хотя отсюда открывается вид на набережную и сам Каспий.

Пластиковые сиденья уже давно пришли в негодность. 

Все рассыпается на глазах, пластиковые сиденья почти все сломаны. Восстанавливать никто не собирается, - пожаловалось жительница Елена.

Какие работы по восстановлению планируется провести, корреспондент Lada.kz узнавал в городской администрации.

В Актауском городском отделе жилищно-коммунального хозяйства заверили, что в связи с указанными обстоятельствами будет дано поручение подрядной организации.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

4 комментарий(ев)
Raiders
Raiders
А,что там смотреть-обмелевшее море?
22.03.2025, 14:38
Pluto 9701
Pluto 9701
Наверное земля уже продана под очередную стройку очередного отельчика или гостиницы тогда незачем ремонтировать вышедшее из строя?
22.03.2025, 09:15
Sara19k
Sara19k
Зато рекорд в 5000 вышиванок ой то есть кажекеев установили????
22.03.2025, 07:48
Sara19k
Sara19k
Зато рекорд в 5000 вышиванок ой то есть кажекеев установили????
22.03.2025, 07:48
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанцу прилетел многомиллиардный штраф, который он будет выплачивать 3700 летНовости Казахстана
24.02.2025, 07:52 0
Хорошую новость сообщили казахстанским водителямНовости Казахстана
26.02.2025, 11:49 0
В Казахстане вводят новый налогНовости Казахстана
10.03.2025, 10:18 0
«Мне не нужна подачка»: директор школы осталась недовольна подарком за 176 тысяч тенгеНовости Мира
02.03.2025, 19:22 0
Мальчик из Казахстана поставил неожиданный вопрос о справедливости в многодетной семье (видео)Новости Казахстана
10.03.2025, 12:43 0

Последние комментарии

< >
Выставка-ярмарка «Made in Uzbekistan» пройдет в Актау
Aqtau_2023 → Могу только похвалить соседей, они молодцы.
Россиянину запретили въезд в Казахстан на пять лет
Pluto 9701 → Великое преступление которое нуждается в публикации в СМИ. а самое главное депортировали одного человека, будто бы человек 200 выгнали.
Минпромстрой Казахстана предлагает освободить местные автомобили от утильсбора в России
Aqtau_2023 → Это просто супер новость, для россии убрать утильсбор, а со своих граждан две шкуры снимать.
Конкурс на покупку «золотых» мусоросборников в Актау отменен: власти назвали причины
Космос → 891 миллиард тенге??? Какая-то дикая сумма! Бюджет Актау вообще сколько миллиардов?
На концерты в честь Наурыза смогут пройти не все жители Актау – правда или фейк?
Vladimir00 → Смотреть на эту туфту.каких то звёзд выдумали.пускай аким смотрит.и полицейский кордон поставят.а если честно придёшь и смотреть не чё го.тоска голимая.