Позор у памятника Шевченко: смотровая площадка в Актау рассыпается

На спуске от памятника Тарасу Шевченко в 5А микрорайоне расположена буквально разрушенная смотровая площадка. Что планируют предпринять чиновники, выяснил корреспондент Lada.kz .

Фото автора

Объект, который занимает вполне приличную территорию, невразчный, хотя отсюда открывается вид на набережную и сам Каспий.

Пластиковые сиденья уже давно пришли в негодность.

Все рассыпается на глазах, пластиковые сиденья почти все сломаны. Восстанавливать никто не собирается, - пожаловалось жительница Елена.

Какие работы по восстановлению планируется провести, корреспондент Lada.kz узнавал в городской администрации.

В Актауском городском отделе жилищно-коммунального хозяйства заверили, что в связи с указанными обстоятельствами будет дано поручение подрядной организации.