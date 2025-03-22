«Шарики-кумарики» и вейпы: как в Актау работает чат-бот Telegram для борьбы с наркоторговлей

По инициативе общественного фонда «Мы - за спорт, против наркотиков» в лице Романа Уразимбетова и управления молодежной политики в прошлом году был создан чат-бот Telegram. Он поделился результатами его работы за пять месяцев существования анонимного бота, сообщает Lada.kz .

Фото общественного фонда

По словам Романа Уразимбетова, в чат-бот Telegram поступают в основном жалобы на незаконную массовую продажу вейпов. Размещают обращения и по поводу открытой продажи баллонов с веселящим газом – закиси азота.

Люди присылают также координаты с наркограффити, которые закрашивают волонтеры общественного фонда «Мы - за спорт, против наркотиков».

По сообщениям о продаже синтетических наркотиков, как говорит Роман Уразимбетов, работают оперативники.

Бывают случаи, когда за помощью в фонд обращаются женщины, столкнувшиеся с проблемой наркозависимости своих мужей.

Недавно организация оказала поддержку одной из семей, помогая направить их дочь на лечение в специализированный центр в Алматы. При этом, как подчёркивают представители фонда, многие просят сохранить конфиденциальность и предпочитают оставаться анонимными.

Кроме того, председатель фонда «Мы — за спорт, против наркотиков» Роман Уразимбетов сообщил, что благодаря постоянным обращениям казахстанских благотворительных организаций к Президенту страны с марта 2025 года в Казахстане может быть введена уголовная ответственность за незаконное распространение и использование таких препаратов, как «Тропикамид», «Прегабалин» и закись азота, известная в народе как «шарик-кумарик».

«Фонд планирует проводить тотальные рейды по аптекам города для выявления случаев незаконной продажи данных веществ», — отметил Роман Уразимбетов.

По дополнительным вопросам можно обращаться по телефону: +7 (701) 946-85-86 (анонимно).

Адрес чат-бота Telegram по ссылке здесь.