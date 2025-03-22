Разгадывать «тайны» колодца Шопан-ата запретили кладоискателю из Актау

Актауский кладоискатель надеялся проверить поисковым магнитом колодец подземной мечети Шопан-ата, но ему официально поступил ответ, где запрещано изучать данную местность, сообщает Lada.kz .

Подземная мечеть Шопан-ата. Кадр видео

Автор Instagram-паблика «Кладоискатели Мангистау» написал обращение для получения разрешения исследовать колодец на территории культово-мемориального памятника Шопан-ата в Мангистауском государственном историко-культурном заповеднике.

По словам кладоискателя, подземную мечеть посещали многие паломники. Старожилы говорят, что в колодце ранее были собраны два ведра монет. Чтобы достать их, они опускались в колодец.

Кладоискатель получил официальный ответ, где говорится, что подземная мечеть Шопан-ата включена в государственный список памятников истории и культуры республиканского значения. Ведутся работы по включению ее в список Всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО.

Для определения наличия в колодце ведер и иных вещей следует провести специальные исследовательские работы, потому что любое другое вмешательство может поставить под угрозу сохранность объекта историко-культурного наследия. Данные работы могут проводиться только лицензированными учреждениями. Иные лица будут привлечены к ответственности, - сообщается в официальном письме.

Колодец Мавзолея Балуанияза Мусрепулы (старое название пещеры Қараған босаға. Прим.автора) также не удалось изучить в связи с тем, что объект также включен в государственный список памятников истории и культуры республиканского значения.

Между тем, как рассказывает мужчина, в 1856 году на этом месте была кровопролитная битва (битва Караган-Босага. Прим.автора) между 200 туркменами и 60 адайцами. В этом бою пал известный народный батыр Балуанияз Мусрепулы. Адайцы тогда все же смогли отстоять и выиграть эту битву.

Кладоискатель не отчаивается и надеется обнаружить еще немало эксклюзивных находок в нашем крае.

Свои видео он выкладывает на канале в Youtube.

Кстати, в TikToke видео с подземной мечети Султан Эпе набрало уже более 2 миллионов просмотров.