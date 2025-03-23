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23.03.2025, 11:03

Предупреждения не будет: в Мангистау защищать права потребителей будут жёстче

Общество 0 4 705 Ольга Максимова

Усиление защиты прав потребителей анонсируют законодатели. Теперь предпринимателям за превышение порога торговой надбавки отделаться предупреждением не получится, в административный кодекс внесли изменения, согласно которым это нарушение сразу влечет наложение штрафов, передает Lada.kz.

Продукты. Иллюстративное фото www.gov.kz
Продукты. Иллюстративное фото www.gov.kz

В соответствии со статьей 9 Закона РК «О регулировании торговой деятельности» субъектом внутренней торговли устанавливается размер предельной торговой надбавки на социально значимый продовольственный товар (СЗПТ) не более 15% от отпускной цены производителя или закупочной цены оптового поставщика. Однако бизнесмены частенько нарушают это требование, и раньше за первое нарушение им удавалось отделаться предупреждением ,такая мера взыскания была установлена КоАП РК.

Как сообщили в департаменте торговли и защиты прав потребителей Мангистауской области, с 2024 года было составлено 196 административных протоколов по государственному контролю за соблюдением законодательства о регулировании торговой деятельности.

В соответствии с пунктом 1 статьи 9 Закона РК «О регулировании торговой деятельности» 139 субъектов предпринимательства превысили 15% отпускной цены производителя или закупочной цены поставщика через оптовую торговлю на социально значимый продовольственный товар. В соответствии со статьей 204-4 их привлекли к административной ответственности с наложением штрафа на общую сумму 239 980 тенге.

В марте этого года внесены изменения в статью 204-4 КоАП РК , предупреждение убрали, оставив меру взыскания в виде штрафа.  Согласно поправкам, увеличение продавцом размера торговой надбавки влечет наложение штрафов на физических лиц субъектов малого предпринимательства в размере 5 (19 660 тенге), субъектов среднего - в размере 35 (137 620 тенге), субъектов крупного предпринимательства - в размере 150 (589 800 тенге) месячных расчетных показателей (МРП).

В случае повторного нарушения, совершенного в течение года после наложения административного взыскания, предусмотрен  штраф на физических лиц субъектов малого предпринимательства - в размере 10 (39 320 тенге), субъектов среднего предпринимательства - в размере 70 (275240 тенге), субъектов крупного предпринимательства - в размере 300 (1 179 600 тенге) МРП.

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