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23.03.2025, 18:23

Прогноз погоды в Актау на оставшиеся выходные

Общество 0 4 961 Ольга Максимова

Какой будет погода в Мангистау и областном центре 24 и 25 марта, рассказали специалисты РГП «Казгидромет» региона, передает Lada.kz

Актау. Фото: lada.kz
Актау. Фото: lada.kz

В оставшиеся выходные дни актаусцев ждет ненастная и дождливая погода. Так, 24 марта, в понедельник, ожидаются осадки в виде дождя. Ночью лить будет обильнее, сообщили синоптики. Температура воздуха днем составит +6..+8°C, порывы северного ветра могут достигать 18 метров в секунду.

Во вторник, 25 марта, ночью также будет дождь. Днем ожидается переменная облачность, осадки прекратятся, температура воздуха составит +9..+11°C. Ветер северо-восточный, 14 метров в секунду.

РГП «Казгидромет» распространило штормовое предупреждение на 24 марта:

«Ночью и утром на западе, в центре Мангистауской области ожидаются сильный дождь, гроза, туман. Ветер северный, на западе области порывы 15-20 метров в секунду. В Актау ночью и утром ожидаются сильный дождь, гроза. Ветер северный, порывы 15-18 метров в секунду».

Согласно прогнозу по состоянию воздушного бассейна РГП «Казгидромет» метеорологические условия в эти дни будут способствовать рассеиванию загрязняющих веществ в атмосфере города. В  Актау ожидается пониженный уровень загрязнения воздуха.

По данным Gismeteo, 24 марта весь день будет дождь. Прогнозируется, что выпадет до 7,5 мм осадков. Температура воздуха днем составит от +7 до +4°C. Скорость ветра в течение дня будет до 12 метров в секунду.

Во вторник, 25 марта, ожидается от +4 до +7°C. Ночью небольшой дождь и днем без осадков. Скорость ветра снизится до 8 метров в секунду.

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