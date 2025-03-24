Жители Актау рассказали, сколько денег им нужно для комфортной жизни

Редакция Lada.kz провела опрос среди жителей Актау, которые рассказали, сколько средств в месяц им необходимо, чтобы чувствовать себя комфортно.
Корреспондент Lada.kz поинтересовался у жителей Актау, какой доход в месяц позволил бы им чувствовать себя комфортно, и соответствует ли он их нынешнему. Как выяснилось, счастье у горожан не в деньгах – большая часть ответивших не называла крупных сумм, а те, кто делали это, приводили резонные причины.
Подробнее – в видеоопросе.
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