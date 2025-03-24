Жители Актау рассказали, сколько денег им нужно для комфортной жизни

Редакция Lada.kz провела опрос среди жителей Актау, которые рассказали, сколько средств в месяц им необходимо, чтобы чувствовать себя комфортно.

Фото: коллаж Lada.kz

Корреспондент Lada.kz поинтересовался у жителей Актау, какой доход в месяц позволил бы им чувствовать себя комфортно, и соответствует ли он их нынешнему. Как выяснилось, счастье у горожан не в деньгах – большая часть ответивших не называла крупных сумм, а те, кто делали это, приводили резонные причины.

Подробнее – в видеоопросе.