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25.03.2025, 16:27

Онкобольная жительница Актау обратилась к Президенту с просьбой о помощи

Общество 0 8 660 Наталья Вронская

Жительница Актау Виктория Астафурова в своем личном блоге написала обращение к Президенту страны. В нем женщина рассказывает, что уже шесть месяцев не может получить жизненно необходимый препарат, несмотря на одобренные документы и все положенные согласования, сообщает Lada.kz.

Фото: архив Lada.kz
Фото: архив Lada.kz

По словам Виктории, речь идет о лекарстве Олапариб, которое ей назначено химиотерапевтом в рамках поддерживающей терапии. Препарат должен выдаваться через благотворительный фонд «Қазақстан халқына», однако, как отмечает женщина, с октября 2024 года она находится в состоянии ожидания – без четких сроков, ответов и поддержки.

Этот препарат выписывается только по согласованию двух онкологических комиссий. Всё было сделано оперативно: сначала в Актау, затем в КазНИИ онкологии в Алматы. Документы быстро передали в управление здравоохранения, а затем – в фонд. Я благодарна врачам за их профессионализм и отзывчивость. Но, с тех пор – тишина. Почти полгода я не могу получить жизненно важный препарат, - говорит Виктория.

Препарат дорогой – более миллиона тенге на две недели, а лечение рассчитано минимум на два года. Приобрести его самостоятельно женщина не в силах, все семейные сбережения ушли на предыдущее лечение. Проблему усугубляет и личная ситуация Виктории – она замужем, мать троих детей, одна из которых – инвалид с детства с диагнозом ЗПРР, нуждающаяся в постоянном уходе. Более того, в прошлом году с таким же онкодиагнозом столкнулась и её взрослая дочь.

Я осознаю, что Президент не обязан решать каждое частное дело. Но это крик души. Региональные структуры не дают внятных ответов. Облздрав присылает отписки, телефоны на сайте не работают. Всё упирается в бесконечные согласования. Я прошу не купить мне препарат, а лишь обратить внимание на то, как долго принимаются решения, когда речь идет о жизни, - обращается Виктория к Президенту страны.

Она подчёркивает, что обращение – не только её личная история, а общая проблема для многих онкобольных в стране. По словам женщины, каждый день ожидания – это упущенное время в борьбе с болезнью. В её случае рецидив заболевания с метастазами требует немедленного, регулярного приёма препарата.

Ответ из управления здравоохранения мы получили через «Оtinish»: в нём говорится, что препарат будет выдан. Но время идёт. Скоро конец марта, а лекарства так и нет. А ведь лечение не ждёт. Прошу вас, Касым-Жомарт Кемелевич, обратить внимание на то, как важно ускорить процедуру обеспечения онкобольных необходимыми лекарствами. Это — не просьба о милости, это — мольба о праве на жизнь, - говорит Виктория.

На сегодняшний день Виктория продолжает ждать. И вместе с ней – десятки других пациентов по всей стране, которым также необходимы препараты, входящие в список фонда.

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