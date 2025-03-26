Отопление, водоснабжение и электроэнергия: плановые и аварийные отключения в Актау 26 марта

Информацию о плановых и аварийных отключениях электроэнергии, воды и отопления 26 марта предоставили в ГКП «АУЭС» и ГКП «Каспий жылу, су арнасы», передает Lada.kz .

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Электроэнергия

В ГКП «АУЭС» сообщили, что 26 марта проведение планово-предупредительных работ в городе не предусмотрено, за исключением ликвидации аварийных ситуаций.

Водоснабжение

По информации ГКП «Каспий жылу, су арнасы», сегодня, 26 марта, аварийные ремонтные работы по водоснабжению будут проводиться по следующим адресам:

- 9 микрорайон, отключат питьевую воду в доме № 22;

- 10 микрорайон, техническую воду отключат в домах №№ 7, 8, 15, 58;

- 14 микрорайон, без технической воды останутся жители домов №№ 11, 26-32, 87;

- 15 микрорайон, отключат питьевую воду в домах №№ 34, 41, 45, 46, 47, 50, 53, 54, 55, здание областной прокуратуры;

- 27 микрорайон, питьевую воду отключат в домах №№ 47, 49, 50, 51, 52, 53;

- без технической воды останутся жители 1,1А,1В,1Б, 2, 3, 3А, 3Б, 4А, 4, 5, 5А, 21, 22 микрорайонов.

Отопление

В ГКП «Каспий жылу, су арнасы» сообщили, что в настоящее время проводятся аварийные ремонтные работы в 5 микрорайоне.

В случае отключения электроэнергии жители Актау могут обратиться по номеру телефону: +7 (7292) 57-12-08.

Оперативно-диспетчерская служба ГКП «Каспий жылу, су арнасы»: +7 (7292) 60-53-18 и 60-53-16.