Сменились руководители спецшколы и спортклуба в Мангистау

Новых руководителей назначили в областной специализированной школе-интернат-колледже для одаренных в спорте детей в Актау и в спортивном клубе «Алга» для людей с ограниченными возможностями в Жанаозене, передает Lada.kz .

Назначение Рыскуль Тугельбаевой. Фото предоставили в управлении физической культуры и спорта

Как стало известно сегодня, 26 марта, на обоих спортобъектах, которые функционируют при управлении физической культуры и спорта Мангистауской области, сменились руководители.

Так, главой специализированной школы-интернат-колледжа для одаренных в спорте детей стала Рыскуль Тугельбаева.

Она родилась в 1989 году в Жанаозене. В 2010 году окончила КГУиИ имени Есенова по специальности «Государственное местное управление».

Трудовую деятельность начала в 2011 году. До настоящего времени являлась заведующей отделом спорта в управлении физической культуры и спорта.

Общий стаж работы - 14 лет, в сфере спорта – 5 лет.

Кавалер нагрудного знака «Почетный деятель спорта» от Министра спорта РК.

Куаныш Джарыев

В спортивном же клубе «Алга» для людей с ограниченными возможностями в Жанаозене руководителем назначили Куаныша Джарыева.

Он родился в 1992 года в Жанаозене.

В 2012 окончил Жанаозенский нефтегазовый колледж по специальности «Автоматизация».

В 2015-2019 годах обучался в Казахстанском университете инноваций и телекоммуникаций и систем по специальности «Юриспруденция».

Помимо этого, в 2012-2017 годы он занимал различные должности в Жанаозенском городском отделе физической культуры и спорта.

С 2017 по 2023 годы был заместителем директора ТОО «Мангистауский боксерский клуб».

До настоящего времени занимал должность главного специалиста отдела спортивно-массовой работы в Жанаозене.

Исполняющий обязанности начальника областного управления физической культуры и спорта Канат Мангубаев пожелал Рыскуль Тугельбаевой и Куанышу Джарыеву успехов в дальнейшей работе и дал ей ряд поручений.