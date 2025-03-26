Полиция Мангистау напомнила о регистрации мопедов

С 5 апреля мопеды, не прошедшие официальную регистрацию, будут помещены на специализированную штрафстоянку. Об этом предупредила полиция региона, передает Lada.kz .

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Полиция Мангистау обратилась к владельцам мопедов с призывом пройти регистрацию транспортных средств.

Напоминаем, что до завершения кампании по регистрации мопедов осталось несколько дней. С 5 апреля мопеды, не прошедшие официальную регистрацию, будут отправляться на специализированную штрафстоянку, а к их владельцам будут применены меры в соответствии с административным законодательством РК, - сказали в пресс-службе полиции региона.

Полиция региона призывает к законопослушанию.

Регистрация транспортного средства — это не только выполнение требований закона, но и гарантия вашей безопасности на дорогах. Позаботьтесь о своих правах и избегайте неприятных последствий, - отметили в ведомстве.

Напомним, с 5 апреля 2025 года вступят в силу законодательные изменения в отношении мопедов. Согласно новым правилам, мопеды будут приравнены к техническим транспортным средствам и потребуется обязательная регистрация.

Для регистрации мопедов водителям необходимо обратиться в специализированный Центр обслуживания населения в Актау. Для регистрации необходимы следующие документы:

• Удостоверение личности (можно предоставить в электронном виде);

• Технический документ или информация о технических характеристиках мопеда;

• Заполнить заявку;

• Проведение судебно-медицинской экспертизы (проводится сотрудниками экспертно-криминалистического отдела Департамента внутренних дел Мангистауской области).