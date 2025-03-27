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27.03.2025, 09:41

Белую цаплю заметили жители в районе набережной в Актау

Общество 0 1 274 Сергей Кораблев

Птицу, не характерную для нашего региона, повстречали местные жители на набережной 15 микрорайона, сообщает Lada.kz.

Кадр видео
Кадр видео

Семейная пара из Актау поделилась с редакцией Lada.kz видео, на котором запечатлен полет большой белой цапли, которая облюбовала набережную 15 микрорайона.

Давно не видел ничего подобного. Пока мы гуляли, птица была все время там. Может, она отбилась от стаи и теперь ей нужна помощь, - говорят люди.

В Мангистауской территориальной инспекции Комитета лесного хозяйства и животного мира сообщили, что Каспийское море - это естественное место обитания сезонных водоплавающих птиц, в том числе большой белой цапли.

Этот вид довольно распространен в нашей области. Весной встречается на побережье Каспия, а особенно на островах в Тупкараганском районе и на озере Караколь. Беспокоить, контактировать и подкармливать их нельзя. Вопрос транспортировки цапли не рассматривается, так как птица лучше нас знает, где ей удобно, - объяснили специалисты.

Напомним, 17 июля 2022 года африканская цапля не долетела до озера Караколь буквально километр и приземлилась на территории ТОО «МАЭК». Инспекторы Карагие-Каракольского заказника забрали её и помогли добраться до ближайшего водоёма - озера Караколь.

Спустя пять дней белая цапля залетела на нефтепромысел месторождения Дунга. На следующий день она умерла, не дождавшись помощи.

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