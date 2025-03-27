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27.03.2025, 10:09

Отопление, водоснабжение и электроэнергия: плановые и аварийные отключения в Актау 27 марта

Общество 0 1 770 Лиана Рязанцева

Информацию о плановых и аварийных отключениях электроэнергии, воды и отопления 27 марта предоставили в ГКП «АУЭС» и ГКП «Каспий жылу, су арнасы», передает Lada.kz.

Фото istockphoto.com
Фото istockphoto.com

Электроэнергия

В ГКП «АУЭС» сообщили, что 27 марта проведение планово-предупредительных работ в городе не предусмотрено, за исключением ликвидации аварийных ситуаций.

Водоснабжение

По информации ГКП «Каспий жылу, су арнасы», сегодня, 27 марта, аварийные ремонтные работы по водоснабжению будут проводиться по следующим адресам:

- 27 микрорайон, отключат техническую воду в домах №№ 47, 49, 51, 52, 53;

- без технической воды останутся жители 1,1А,1В,1Б, 2, 3, 3А, 3Б, 4А, 4, 5, 5А, 21, 22 микрорайонов;

- 12А микрорайон, отключат питьевую воду в здании №12;

- 16 микрорайон, отключат питьевую воду в ЖК «Айсар» и доме № 18;

- 27 микрорайон, без питьевой воды останутся жители домов №№ 44, 45;

- питьевую воду отключат в 22, 6, 7, 8, 14, 15 микрорайонах;

- 14 микрорайон, без технической воды останутся жители домов №№ 11, 26-32, 87, 33, 33А, 34, 34А;

- 11 микрорайон, отключат техническую воду в доме № 7.

Отопление

В ГКП «Каспий жылу, су арнасы» сообщили, что в настоящее время не проводятся аварийные ремонтные работы.

В Telegram-чате акимата Мангистауской области жители пожаловались на отсутствие отопления в детском саду «Батыр» в 14 микрорайоне.

В случае отключения электроэнергии жители Актау могут обратиться по номеру телефону: +7 (7292) 57-12-08.

Оперативно-диспетчерская служба ГКП «Каспий жылу, су арнасы»: +7 (7292) 60-53-18 и 60-53-16.

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