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27.03.2025, 14:22

Время пришло! В Мангистау стартует прием заявлений в 1 класс

Общество 0 1 593 Ольга Максимова

Успеть подать документы нужно в период с 1 апреля по 31 августа текущего года. Об этом сообщила руководитель отделом дошкольного, среднего образования и цифровых технологий областного управления образования Клара Кулатаева на брифинге в центре общественных коммуникаций, передает lada.kz.

Иллюдстративное фото: pixabay.com
Иллюдстративное фото: pixabay.com

В соответствии с Законом «Об образовании», дети, которым уже исполнилось 6 лет или исполнится в этом году, будут приниматься в 1 класс на основании личного заявления родителей или законного представителя.

«Документ можно подать через систему электронного правительства egov.kz или на бумажном носителе. Перечень необходимых документов для граждан Казахстана: копия свидетельства о рождении ребенка, заявление от родителей или законного представителя, медицинский паспорт по форме 052-2/у, документ о состоянии здоровья (прививочная карта) по форме 065/у, две фотографии размером 3х4, при необходимости - заключение ПМПК (для детей с особыми образовательными потребностями). Перечень документов, необходимых для иностранных граждан: родители-иностранцы должны предоставить в школу документы, подтверждающие право на постоянное проживание в Казахстане и регистрацию по месту жительства. Заявление можно подать из дома, в Центрах государственных услуг и в уголках самообслуживания, расположенных в школах. Заявки принимаются с понедельника по пятницу, за исключением выходных и праздничных дней», - разъяснила Клара Кулатаева.

С прошлого учебного проведение вступительных экзаменов в лицеи и гимназии запрещено. Все дети имеют равные возможности независимо от уровня их подготовки. Прием заявлений в гимназические и лицейские классы будет осуществляться с 1 апреля до заполнения классов.

«Поэтому, учитывая ограниченное количество мест, мы рекомендуем родителям, которые планируют отдать своих детей в гимназии и лицеи, подавать заявления с 1 апреля», - говорит Клара Кулатаева.

Отказать в принятии в школу могут из-за установления недостоверности представленных документов или указанной в них информации.

В этом году в Мангистауской области в новом учебном году планируется принять более 20 тысяч учащихся, из них более 7 тысяч - в школы  Актау. В прошлом учебном году в первый класс были приняты 20 тысяч детей. В управлении образования рекомендуют не откладывать подачу документов на последний день.  

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