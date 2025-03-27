К 80-летию Победы: в столицу из Актау прибыли первые участники военного парада

Более 170 военнослужащих, прошедших отбор в бригаде морской пехоты регионального командования «Запад», примут участие в военном параде, посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, передает lada.kz .

Фото Актауского гарнизона.

В парадном строю по площади Қазақ елі в столице торжественным маршем пройдут офицеры, военнослужащие по контракту и 160 солдат срочной службы из Актауского гарнизона.

«Участники парада прошли тщательный отбор по всем параметрам. Для нас это большая честь и ответственность. Ведь военный парад – это проявление уважения к истории нашей страны, к памяти героев, пожертвовавших собой во имя мира», – подчеркнул заместитель командира бригады морской пехоты по боевой и физической подготовке, майор Берик Алманиязов.

После торжественной встречи морские пехотинцы отправились к месту размещения.

Подготовка к военному параду требует максимальной организованности, дисциплины и высокой ответственности. В этом году в нем примут участие около 4000 военнослужащих Вооруженных сил и других воинских формирований, из которых свыше 200 - женщины. В мероприятии будет задействовано около 200 единиц военной техники и авиации.