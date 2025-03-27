Сколько преступлений совершено несовершеннолетними в Мангистау с начала года

В регионе в этом году уже зарегистрировано 8 преступлений, которые совершили лица, не достигшие порога совершеннолетия. Но, гораздо больше преступлений, которые совершили в отношении несовершеннолетних. Статистику озвучили в прокуратуре Мангистауской области, передает Lada.kz .

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Согласно данным надзорного органа, с начала текущего года несовершеннолетними совершено 8 преступлений (в 2024 году – 59), а в отношении несовершенолетних зарегистрировано 53 преступления (в 2024 году – 599).

Прокурорами в прошлом году проведено более 500 профилактических мероприятий, по месту жительства посетили более 2300 семей.

Правоохранительным, местным исполнительным и уполномоченным органам поручено усилить меры по предупреждению преступности среди несовершеннолетних, активизировать профилактическую работу и обеспечить эффективный контроль за исполнением утвержденных решений.